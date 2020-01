Angarano: “Anticipato accensione impianti riscaldamento scuole di competenza comunale”

Con l’Epifania si chiude il lungo periodo legato alle festività cominciate poco prima del Natale. Domani, 7 gennaio, riaprono le scuole ed il Sindaco Angelantonio Angarano ha informato sull’azione preventiva che verrà operata in vista del rientro sui banchi da parte degli studenti biscegliesi.

“Per far trovare ambienti caldi e accoglienti ai nostri bimbi e ragazzi”, dichiara il Primo Cittadino, “anche considerando le temperature rigide di questi giorni, abbiamo anticipato l’accensione degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole di competenza comunale. Oggi i termosifoni saranno accesi diverse ore, in particolare dalle 20 alle 24, mentre domani”, conclude Angarano, “si partirà già dalle ore 4 del mattino per un rientro più confortevole”.