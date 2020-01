Angarano annuncia: “Al lavoro per un Patto per la Sicurezza”

“In tema di maggiore controllo del territorio e per favorire una diffusione capillare della cultura della legalità, soprattutto tra i giovani e nelle scuole, proprio ieri abbiamo intrapreso in Prefettura l’iter per la sottoscrizione di un Patto per la Sicurezza, che rappresenterà un altro significativo passo avanti per una maggiore sicurezza in Città, anche attraverso l’ulteriore rafforzamento della videosorveglianza, già più che raddoppiata dal Comune di Bisceglie”. Il sindaco Angelantonio Angarano commenta così i dati forniti dalla Prefettura a margine della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, che si è tenuta ieri, martedì 21 gennaio, e nel corso della quale è stato esaminato il fenomeno degli incidenti stradali nella provincia (leggi QUI).

“Il nostro impegno sulla sicurezza continuerà ad essere massimoL’ulteriore intensificazione di servizi straordinari dedicati di vigilanza e controllo nella nostra Città annunciata dal Prefetto della Bat, Maurizio Valiante è un altro provvedimento concreto finalizzato a garantire maggiore sicurezza nella nostra città. Ringraziamo il Prefetto per l’attenzione che dedica al nostro territorio e per le risposte immediate e rassicuranti che fornisce alla cittadinanza”, ha dichiarato Angarano.