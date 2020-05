Angarano: “Anche oggi nessun nuovo contagio, situazione invariata per numero positivi”

“Anche oggi nessun nuovo contagio e situazione invariata rispetto a ieri: 56 positivi, dei quali uno ricoverato, 19 in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio. In totale in isolamento ci sono 33 persone, delle quali 14 negative”. Questi i dati giornalieri comunicati dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Buon pomeriggio Mister, i tablet dati in donazione all’ospedale stanno facendo il loro lavoro” Il messaggio e le foto arrivano dai corridoi dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie dove i pazienti possono comunicare con i propri cari grazie a questi dispositivi generosamente donati. “Un modo per attenuare la solitudine”, dichiara Angarano, “uno degli aspetti più tristi di questa emergenza sanitaria. Un piccolo grande messaggio di speranza che voglio girare a tutti voi alla fine di questa giornata”.

“Chiudo ringraziando tutti per gli auguri che mi avete voluto rivolgere in questa giornata. È stato un compleanno diverso anche per me”.