Angarano allarga il Coc a personalità biscegliesi: “Dobbiamo essere ancor di più riferimento certo”

Concertare al meglio questa fase di ripartenza e convivenza con il virus, quale superamento dell’emergenza sanitaria e ripresa socioeconomica, predisponendo piani e protocolli mirati avvalendosi del qualificato apporto di stimate figure professionali che possano mettere al servizio della Comunità la loro autorevole e riconosciuta esperienza acquisita in brillanti carriere professionali.

Con questo obiettivo il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, nei giorni scorsi ha allargato il Centro operativo Comunale (Coc) alla partecipazione di personalità stimate e riconosciute: il Generale Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare; il Dott. Pasquale D’Addato, già a capo di grandi e prestigiose aziende a livello nazionale e nel consiglio direttivo di Confindustria Bari-Bat; il Dott. Mauro De Cillis, sociologo e caposervizio dei Servizi Sociali del Comune di Bisceglie; il Dott. Gianni Porcelli, vicedirettore di Confagricoltura Bari-Bat; la Dott.ssa Maddalena Pisani, commercialista.

“Stiamo vivendo un periodo delicato in cui è necessario contemperare la necessità di ripartire gradualmente per alleviare l’emergenza sociale ed economica che la diffusione del Coronavirus ha determinato, bloccando per quasi due mesi diversi comparti della nostra economia, con la priorità di continuare a tutelare la salute pubblica, evitando che la curva dei contagi possa tornare a salire”, ha spiegato il Sindaco Angarano. “Insieme dobbiamo ricucire il tessuto socioeconomico, produttivo, imprenditoriale, commerciale, culturale della nostra Città, duramente provato, ma in cui è fondamentale farlo nella massima sicurezza, continuando a garantire il rispetto delle misure governative, regionali e comunali, assecondando una ripresa delle attività ma mitigando il rischio che questo periodo sia percepito e vissuto dalla cittadinanza come un ritorno alla ‘normalità’ a tutti gli effetti. In un crocevia di vissuti negativi, dalla frustrazione alla rabbia alla malinconia, dobbiamo essere, ancor di più, riferimento certo,”, ricorda Angarano, “con funzione propositiva e proattiva, stimolando nella cittadinanza il superamento del momento di ‘impotenza’ per recuperare una funzione consapevole di responsabilità individuale e collettiva, anche scoprendo le opportunità della pausa obbligata a cui ci ha costretto la pandemia e della gradualità con cui riprendere”.

“Le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro al Gen. Preziosa, che a distanza di pochi giorni dalla nostra richiesta è stato anche nominato nella task force (LEGGI QUI)costituita dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per la ripartenza”, ha concluso il primo cittadino. “L’ennesimo incarico prestigioso conferito meritatamente ad una grande risorsa umana e professionale della nostra Città”.