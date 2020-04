Angarano: “Al via tamponi a personale e ospiti delle Rsa. Oggi sanzioni e multe in città”

“Il mio report serale inizia con una notizia molto rilevante: nel solco della leale, corretta e proficua collaborazione istituzionale con la Asl Bt e grazie all’attività di massima attenzione e vicinanza alle strutture, dalla prossima settimana la Asl Bt comincerà ad effettuare i tamponi a personale sanitario e ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) della nostra Città”. Parte con questa importante notizia il resoconto giornaliero del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Avremo così l’opportunità di tracciare un quadro certo sullo stato di queste strutture, con le quali siamo costantemente in contatto per monitorare la situazione con l’obiettivo di evitare potenziali pericoli di diffusione del Covid-19. Ecco i dati ricevuti dalla Prefettura di Barletta Andria Trani: anche oggi non ci sono nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra Città. Le persone affette da Coronavirus sono 59”, aggiorna il Primo cittadino, “uno in meno di ieri, delle quali due ricoverate al nostro ospedale Vittorio Emanuele II, che come sapete è il riferimento Covid del territorio. Invariata la situazione dei cittadini in quarantena obbligatoria presso il loro domicilio, che restano 50, dei quali 21 positivi e 29 negativi”.

“Il trend è positivo, ma vi devo ricordare che il virus non è affatto sconfitto ed anzi è sempre in agguato, pronto ad insinuarsi subdolamente se abbassiamo la guardia. Un rischio che non dobbiamo assolutamente correre. Ma devo dirvi che c’è ancora chi non ha capito che l’emergenza non è finita”, ammonisce Angarano. “Anche oggi ho ricevuto tante segnalazioni di troppe persone in giro senza valide ragioni. Ed in effetti è vero. A questo proposito, nella sola giornata di oggi, la Polizia Locale ha controllato oltre cento persone, sanzionandone 8 (diverse di loro sul lungomare), e ha ispezionato attività commerciali, multando due titolari”.

“Ringraziamo ancora una volta le forze dell’ordine, in prima linea per il nostro bene. E devo ancora una volta ricordarvi che, al di là dei controlli, tutto parte dal buon senso di ciascuno di noi, anche per evitare di compromettere la fatica che abbiamo fatto sinora. Un ringraziamento sentito lo rivolgo anche a tutti i cittadini (e sono la grande maggioranza)”, chiosa il sindaco, “che continuano a rispettare scrupolosamente le regole per il bene di tutti noi. Andiamo avanti con fiducia e senso di responsabilità”.