Angarano ai biscegliesi: “Sto soffrendo insieme a voi, ma rispetto delle regole è doveroso”

“Vedere la nostra Città pressoché deserta stamattina (qualche irresponsabile non manca mai ma è più agevole sanzionarlo) ci rattrista… ma in questo momento è l’unico modo per tutelare la nostra salute e quella delle persone a cui vogliamo bene“, sono queste le parole che il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, affida alla pagina personale di Facebook.

“In una situazione normale, di domenica a quest’ora, strade e piazze sarebbero state affollate. Oggi solo un silenzio assordante.

E non possiamo abbracciare neanche i nostri cari, i nostri amici. Non è facile, lo so. Come Sindaco, cittadino e papà“, aggiunge il primo cittadino, “sto soffrendo insieme a tutti voi, soprattutto perché devo sopportare il peso del doveroso controllo del rispetto di misure severe e gravose che impongono cambiamenti nelle nostre abitudini“.

Poi conclude: “Ma il nostro sacrificio collettivo, oltre che essere strettamente indispensabile per impedire la diffusione di questo virus aggressivo e subdolo, è anche una forma di rispetto per chi lavora incessantemente da giorni per tutti noi… medici, infermieri e operatori sanitari, forze dell’ordine, volontari che si mettono a disposizione con straordinaria generosità”.