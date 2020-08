Anellino lascia il Futsal Bisceglie, “Sono stati per me anni magnifici”

In attesa di capire quale sarà il futuro sportivo nel prossimo campionato di Serie B, il Futsal Bisceglie saluta uno dei suoi storici dirigenti, il presidente onorario Gerry Anellino.

Anellino, che lascia per motivi strettamente personali, nel corso degli anni ha dato il suo contributo alla causa neroazzurra dimostrando sempre serietà e coerenza. “Quelli trascorsi al Futsal Bisceglie come presidente onorario sono stati per me anni magnifici. Tra l’altro esser stato anche responsabile della comunicazione, con uno staff di tutto rispetto, responsabile della scuola calcio con bambini meravigliosi ed aver avviato numerosi eventi dedicati al sociale, in cui tanto credo, è stata davvero un’esperienza straordinaria. Conoscendomi son certo che quello di oggi è solo un arrivederci – dichiara Anellino – soprattutto perché amo lo sport ed i valori che esso è in grado di trasmettere. Colgo l’occasione per ringraziare i presidenti, i dirigenti, i giocatori, i tecnici, i tifosi, e tutti coloro i quali si sono susseguiti negli anni. Ognuno di loro resterà per sempre nel mio cuore”.

“Quest’anno non potrei dedicarmi alla squadra come credo di aver sempre fatto, motivo per cui, siccome sono convinto che le cose o si fanno bene o è meglio non farle – conclude Gerry Anellino – non mi resta che augurare ogni bene al mio amato Futsal Bisceglie ed a tutte le nostre realtà sportive cittadine”.