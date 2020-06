Andrea Pellegrino torna in campo ai Campionati Italiani

Un ritorno in campo dall’altissimo coefficiente di difficoltà, dopo lo stop forzato legato alla pandemia, attende Andrea Pellegrino. Il tennista biscegliese, infatti, non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio e nel primo turno dei Campionati Italiani assoluti affronterà il numero quarantasei al mondo e prima testa di serie del torneo, Lorenzo Sonego.

La kermesse tricolore, che si tiene sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi, è iniziata nella giornata di ieri con le qualificazioni e si concluderà domenica 28 giugno ed offre ai giocatori la possibilità di riprendere confidenza con l’attività agonistica dopo oltre tre mesi di sosta. Una sfida affascinante, dunque, per Pellegrino che proverà a mettere in difficoltà uno degli astri nascenti del tennis italiano capace di scalare la classifica Atp nelle ultime due stagioni. La formula dei match prevede la disputa di due set ed, in caso di parità, di un tie-break decisivo a dieci punti.