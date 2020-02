Andrea Nazzarini (Fiva Confcommercio) chiede inserimento ambulanti tra le “categorie usuranti”

Durante l’annuale assemblea della Fiva Confcommercio, svoltasi a Milano, il vicepresidente Andrea Nazzarini, biscegliese, ha proposto al sottosegretario al Ministero dell’Economia Laura Castelli, in accordo con i vertici baresi della categoria, di inserire tra le “categorie usuranti” anche quella degli ambulanti. “Il lavoro degli ambulanti”, ha dichiarato Nazzarini, “è faticoso quanto quello di un contadino, che si alza alle 5 del mattino, ed opera sotto le intemperie”.

Il sottosegretario ha quindi dichiarato di voler far sua questa proposta e portarla sul tavolo di discussione del governo. Nel corso dei vari interventi dei dirigenti della Fiva, sono stati affrontati numerose questioni relative al commercio sulle aree pubbliche, dal canone unico per la occupazione del suolo pubblico, che decorrerà dal 1 gennaio 2021, al rinnovo delle concessioni di posteggio e allo slittamento del termine per l’invio telematico dei corrispettivi: norme che sono contenute in due emendamenti al Milleproroghe attualmente in discussione alla Camera.