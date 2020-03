#andràtuttobene, uniti per combattere l’emergenza sanitaria

Tutti a casa in famiglia per vivere queste giornate di apprensione, in attesa che tutto finisca presto. Vedere le strade deserte, bar chiusi, locali vuoti in città, provoca un senso di smarrimento e angoscia.

Come testate giornalistiche biscegliesi, vogliamo affrontare questo momento provando a dare un segnale di unità, mettendoci del nostro. Siamo tutti in campo nella partita contro il coronavirus. Ci sono medici, professori, infermieri, operatori sanitari che stanno facendo un lavoro straordinario. Ci sono gli amministratori dal Governo centrale, sino all’ultimo paesino, che si prodigano giorno e notte per fermare il contagio. Ci sono volontari che aiutano le Forze dell’Ordine, i Comuni, le persone più deboli a mettere in atto le misure di sicurezza.

Ci siamo noi, cittadini, che dobbiamo restare a casa, chiudere la nostra attività, lavorare in condizioni inadeguate. Ognuno con le sue sfumature di colore, le sue paure, il suo credo, bianco o nero, grande e piccolo, siamo tutti chiamati per rispondere: “andrà tutto bene”. I biscegliesi sono invitati ad esporre sul balcone delle proprie case un lenzuolo arcobaleno con lo slogan #andràtuttobene.

Cosi, ci sentiremo tutti uniti, forti, coraggiosi. Sarà il segnale della presenza in quella casa di un animo forte e ottimista. Sarà un segno visibile di una città presente, viva, che vuole vincere.

Insieme alle bandiere, soprattutto lì dove ci sono i bambini, sarebbe bello condividere un’iniziativa già realizzata da alcuni: uno striscione, un cartellone, un vecchio lenzuolo bianco dove far colorare ai nostri piccoli un arcobaleno con la scritta “Tutto andrà bene“. Una piccola attività da fare per impiegare il tempo dei nostri bambini.

In questo modo Bisceglie, e ci auguriamo anche altre città, si colorerà di speranza, in attesa che tutto questo finisca.

Iniziativa congiunta tra le testate giornalistiche BisceglieLive, Bisceglie24 e BisceglieViva.