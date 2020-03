#AndràTuttoBene, l’invito della Compagnia Dialettale a restare a casa / VIDEO

Maria e Andrea Di Dio, Pantaleo Di Reda, Gianni Di Dio, Bartolo De Toma e nonna Rosina Lavolpicella, alias Mariangela Di Benedetto, Uccio Carelli, Vincenzo Lopopolo, Francesco Mastrodonato, Pino Tatoli e Francesco Di Bitetto, restano, come tutti i biscegliesi, come tutti gli italiani, a casa per combattere il contagio da Coronavirus e invitano i loro supporter, il loro pubblico, l’Italia intera, a fare altrettanto.

Chi stira, chi passa l’aspirapolvere, chi si rilassa sul divano mentre legge il giornale o un buon libro, chi prepara il pranzo, chi ha appena fatto una doccia rinfrancante. Ciascuno, a suo modo, lancia un messaggio chiaro: “Statevi alle case vostre, non avete dove andare”.

I protagonisti del video, in rappresentanza di tutti gli interpreti della Compagnia Dialettale Biscegliese, sollecitano dunque, con un sorriso, con leggerezza, con verve umoristica, a rispettare le norme dettate dai decreti governativi per far fronte a una delle pagine più pesanti e buie del Paese. Ma tanto… #andràtuttobene!

Montaggio a cura di Davide Sette