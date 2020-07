Anche questa estate torna a Bisceglie il Lungomare del Wellness

Per il quattordicesimo anno il Lungomare del Wellness torna ad ampliare il programma estivo dedicato ai meno giovani che vogliano praticare attività motoria.

Il progetto, ideato e coordinato dal Prof. Italo Sannicandro, vede anche la presenza del Prof. Antonio Orlando per quel che concerne il programma di lavoro e le sedute di allenamento. Il progetto Lungomare del Wellness è destinato agli over 65, ma senza preclusioni per chi ha qualche anno in meno. Gente in gran parte sedentaria che senza costi partecipa alle lezioni, previste il martedì e giovedì a partire dalle ore 8.00, che si tengono al Camping La Batteria, oppure nel borgo antico della città unendo la sana attività sportiva inserita in un contesto caratteristico.

Per info contattare il profilo Instagram: 1abcmovement oppure chiamare al numero: 3381061646.