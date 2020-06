Anche gli operatori emergenza radio di Bisceglie al corso antincendio boschivo / FOTO

Si è concluso ieri, sabato 13 giugno, il Corso antincendio boschivo che ha coinvolto ben 54 volontari della provincia Bat, tra cui cinque operatori emergenza radio di Bisceglie. Il corso, organizzato dal coordinamento provinciale di Protezione Civile con il centro di formazione MD sicurezza, sotto la supervisione del servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, ha visto i partecipanti impegnati nelle attività di preparazione in vista della stagione estiva, che si preannuncia come sempre particolarmente delicata sul fronte degli incendi.

I volontari da oggi abilitati, infatti, scenderanno in campo per fronteggiare la stagione degli incendi boschivi che si prevede calda dal 15 giugno al 15 settembre. La Regione, in collaborazione con le associazioni abilitate, disporrà anche di due centrali operative remote a Campi Salentina e a Jacotenente sul Gargano.