Amoruso (FdI): “La destra torna protagonista. Con Emiliano quindici anni di malgoverno”

La città di Bari, lunedì 16 dicembre, ha accolta la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tra i responsabili del partito era presente anche il biscegliese Francesco Amoruso.

“E’ stato un successo di pubblico, di partecipazione e soprattutto il successo di Giorgia Meloni”, ha commentato Amoruso. “E’ la dimostrazione del fatto che la destra sta tornato, anzi, è tornata protagonista a Bari e in Puglia, in attesa della grande sfida che ci attende tra qualche mese: mandare via la sinistra dalla Regione Puglia, dopo quindici anni di disastri e malgoverno”.

“Domenica con la presenza di Matteo Salvini a Bari e lunedì di Giorgia Meloni la Puglia ha dato due chiari segnali a Emiliano”, ha chiosato Amoruso.