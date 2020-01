Amore, famiglia e decisioni difficili, Alessio Rega presenta il libro “Giro di Vita”

La libreria Prendi Luna Book & More (in via Tupputi n. 15) ospiterà sabato 25 gennaio la presentazione del romanzo “Giro di Vita” (ripubblicato da Les Flaneurs Edizioni in una nuova edizione rivista e con una nuova veste grafica) di Alessio Rega, esperto in comunicazione, giornalista ed editore. A dialogare con l’autore sarà la scrittrice Teresa Antonacci. L’incontro, libero e gratuito, avrà inizio alle 19.

A diciotto anni è il tempo degli amori eterni e delle ami­cizie indistruttibili. È quello di cui è convinto Gabriele, un adolescente come tanti altri, che presto però si accorge che la realtà è ben diversa, più concreta e imprevedibile. Se da un lato può contare su degli amici fidati e una posizione sociale che gli garantisce grandi vantaggi, sente che qualcosa dentro di lui si è rotto. Avverte il peso di un enorme vuoto, quello che gli ha lasciato la separazione dei suoi genitori. In un attimo la sua famiglia e le sue poche certezze vengono spazzate via, così come le sue convinzioni sull’amore, un sentimento che sta imparan­do a conoscere e che, improvviso, lo sconvolgerà fino a fargli prendere la decisione più grande e difficile della sua vita.

L’autore: Alessio Rega (Bari, 1984). Laureato in Scienze della Comunicazione Sociale Istituzionale e Politica all’Università degli Studi di Bari. Fondatore delle case editrici Les Flâneurs Edizioni e Dots Edizioni.