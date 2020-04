Alunni IV Circolo “Sergio Cosmai” ringraziano in un messaggio i loro maestri / VIDEO

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha mutato in maniera radicale il nostro quotidiano. Un discorso che vale per i lavoratori, ma al tempo stesso anche per i tanti alunni che si sono ritrovati a studiare e vivere l’ambiente classe a distanza attraverso dispositivi tecnologici.

La distanza ha però acuito il senso di riconoscenza ed affetto, come nel caso degli alunni della 2^ C del IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” – plesso Sergio Cosmai che hanno realizzato un video per ringraziare i loro maestri.

“In questo periodo lontani dai banchi di scuola, lontani dagli occhi ma vicinissimi col cuore, anche grazie alla didattica a distanza”, si legge in una nota, “tutti gli alunni della classe 2^C hanno voluto ringraziare ed augurare una Buona Pasqua le maestre Antonella, Lucrezia, Marianna, Paola ed il maestro Vincenzo per la loro dedizione ed empatia in questo momento così difficile, soprattutto per i bambini che si sono trovati catapultati in questa triste realtà. Si è speciali solo se si è uniti e si lavora con amore”, conclude la nota, “perché l’amore unisce non divide. Il futuro è nei bimbi, nelle loro speranze, nei loro sogni, nei loro occhi ed insieme a loro possiamo creare un mondo migliore. Grazie”.