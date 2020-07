Altro rinnovo in casa Diaz, conferma per Roberto Sasso

Nuovo rinnovo in casa Diaz che ufficializza nella giornata odierna il prolungamento del rapporto con Roberto Sasso anche per la stagione 2020/21.

Seconda stagione consecutiva in maglia biancorossa per il laterale biscegliese, classe ’95, che nello scorso campionato di Serie B ha messo a segno un gol. Una conferma, quella di Sasso, che esprime in pieno il concetto che vuole esprimere la dirigenza: migliorare la squadra, ma partendo da una base fatta di giocatori e uomini seri, capaci ed attaccati alla maglia della Diaz.

“Mi aspetto che possa essere l’anno della sua definitiva esplosione – dichiara il presidente della Diaz, Giuseppe Cortellino – visto che negli scorsi anni ha lasciato intravedere cose positive, ma ad intermittenza. Sasso merita la fiducia del club e del tecnico Di Chiano, un ragazzo serio e professionale nell’approccio alla disciplina. Ci aspettiamo molto da lui il prossimo anno”.