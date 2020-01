Altri podi per Elena Di Liddo alla Champions Swim Series

Non arriva la vittoria, ma c’è comunque un podio nella seconda giornata della Champions Swim Series FINA 2020 che vede Elena Di Liddo protagonista a Shenzen (Cina).

Dopo l’affermazione nei 100 farfalla (leggi qui), la nuotatrice biscegliese ha conquistato il gradino più basso del podio nei 50 farfalla, con il tempo di 26″69. Finale vinta dall’olandese Kromowidjojo (25″78), davanti alla danese Ottesen (26″20).

Elena Di Liddo ha ottenuto inoltre un oro nella staffetta 4×100 mista mista: il team capitanato proprio dalla biscegliese, composto anche da Apostolos Christou (Grecia), Zibei Yan (Cina)e Ajna Kesely (Ungheria), ha trionfato col crono di 3’48″13. L’atleta tesserata col gruppo sportivo Carabinieri ha contribuito al successo della sua squadra, nuotando i 100 farfalla in 58″45.



Piccola pausa per Di Liddo prima di tornare in vasca nella seconda tappa della Champions Swim Series FINA, che si disputerà a Pechino sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Foto fonte: fina.org