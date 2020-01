Alternanza scuola lavoro, partito il Pon dell’Istituto Professionale “Sergio Cosmai”

È cominciato ieri, lunedì 13 gennaio, il Pon di alternanza scuola-lavoro riservato agli studenti dell’istituto professionale “Sergio Cosmai”. La scuola diretta da Donato Musci collaborerà anche quest’anno per tutto il mese di gennaio con varie aziende per offrire agli alunni delle classi quarte l’occasione di toccare con mano le dinamiche che regolano il mondo del lavoro.

Diverse le realtà locali coinvolte nell’iniziativa, destinate ai tre diversi indirizzi formativi. Gli alunni del socio-sanitario presteranno servizio per Universo Salute nell’Opera Don Uva (ex Casa della Divina Provvidenza) svolgendo mansioni afferenti all’ambito ospedaliero ed extraospedaliero. Saranno invece impegnati in laboratori specializzati (presenti a Bisceglie, Andria, Barletta e Modugno) gli studenti del settore odontotecnico, che avranno modo di rapportarsi alle più avanzate tecnologie (Cad/Cam), che prevedono la costruzione di modelli 3D e la fabbricazione di protesi personalizzate. Gli studenti dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, infine, lavoreranno in quattro imprese private locali; obiettivo del loro percorso formativo sarà l’acquisizione delle abilità necessarie all’approccio con attrezzature e impianti, delle principali norme di sicurezza sul lavoro e di efficienza energetica.