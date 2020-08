Alpha Pharma Bisceglie, coach Marinelli: “Obiettivo primario la salvezza”

Nonostante l’inizio della stagione sia stato posticipato al 15 novembre, tutte le squadre hanno già definito il proprio organico, in vista anche della Supercoppa, che andrà in scena a partire da domenica 11 ottobre.

Mister Marinelli fa il punto della situazione per quanto riguarda il piano tecnico e il suo rinnovo di contratto: ”Sono molto contento di poter pianificare la terza stagione consecutiva con la stessa società, un aspetto tutt’altro che scontato nel basket e nello sport di questi tempi” afferma l’allenatore di Torremaggiore. “La conferma ritengo sia frutto di una stima reciproca e di una condivisione dei progetti, dell’apprezzamento della dirigenza nei confronti del lavoro finora svolto e dei buoni risultati ottenuti, considerato che ci siamo assestati per due volte ai piani nobili della classifica”.

La nuova rosa dell’Alpha Pharma Bisceglie è un mix tra giocatori di grande esperienza e giovani scommesse: ”non è certo una novità l’incidenza dei giocatori under sulla squadra: una tendenza che confermeremo anche nella composizione del team per il 2020-2021. Il nostro sarà un mix tra giocatori più esperti e giovani, per certi versi con tante “scommesse” che riteniamo possano essere vincenti col lavoro sodo quotidiano sul campo” conclude il coach.

Il raduno della squadra è vicino e l’allenatore è pronto a caricare i propri beniamini di casa:” Questo gruppo avrà bisogno di tutto il sostegno dei tifosi per affrontare con ancora più entusiasmo e forza mentale una stagione che ci mette di fronte a tanti stimoli, a compiti non semplici, a sfide esaltanti. Sarà fondamentale, ancora una volta, affrontare le difficoltà tutti insieme e restare uniti come si è abituati, da sempre, a Bisceglie”.