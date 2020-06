Allerta meteo arancione su Bisceglie: temporale e raffiche di burrasca

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato lo stato di allerta meteo arancione sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle ore 14 di oggi, venerdì 5 giungo, per le successive 22 ore. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, oltre a vento forte con raffiche di burrasca, meridionali. Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.

Anche in assenza di allagamenti, l’asfalto reso improvvisamente viscido dalla pioggia rappresenta un insidioso pericolo per chi si trova alla guida di automezzi o motoveicoli, riducendo tanto la tenuta di strada quanto l’efficienza dell’impianto frenante. È consigliabile quindi ridurre la velocità o effettuare una sosta, in attesa che la fase più intensa, che difficilmente dura più di mezz’ora, del temporale si attenui.