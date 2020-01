“Alla voce cultura”, Massimo Bray a Bisceglie presenta il suo ultimo libro

Il Mondadori Bookstore nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiterà venerdì 31 gennaio, alle 19:30, il direttore generale della Treccani, Massimo Bray.

Già Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nel Governo Letta, Bray presenterà il suo suo ultimo libro dal titolo “Alla voce cultura” – Manni editore.

Un libro dedicato interamente alla cultura italiana. Cultura come chiave privilegiata per leggere i tempi presenti e futuri, strumento di crescita intellettuale e spirituale dell’individuo e della collettività, nucleo fondante della partecipazione democratica alla cosa pubblica, sistema di valori condivisi, mezzo di dialogo e di pace. Cultura, insomma, come pietra angolare della storia. Una riflessione acuta e profonda che passa attraverso la sua grande esperienza: quella di Ministro, quella di Direttore generale della Treccani, quella di Presidente del Salone del Libro di Torino.

Dialogheranno con l’autore Roberto Garofoli e Maddalena Tulanti. L’evento è organizzato dal Mondadori Bookstore, da Mastrototaro Food e dal Circolo dei Lettori di Bisceglie con il patrocinio del Comune di Bisceglie.