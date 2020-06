Aldo Papagni lascia l’Unione Calcio Bisceglie

Termina dopo un anno di collaborazione il rapporto tra l’Unione Calcio ed Aldo Papagni, entrato a far parte del sodalizio azzurro in qualità di responsabile dell’area tecnica.

Una separazione consensuale decisa “al termine di un incontro avvenuto in piena amicizia e cordialità“, come si legge nella nota diffusa dal club biscegliese.

“Una decisione ponderata e maturata in un periodo storico mutevole e di incertezza per il futuro del calcio dilettantistico, – prosegue la nota – presa per mantenere la piena serenità tra le parti coinvolte. La società biscegliese, con estrema sincerità, ringrazia Papagni per il lavoro svolto, contraddistinto da professionalità e profondo impegno quotidiano, augurandogli, al contempo, le migliori fortune professionali e personali, con la speranza condivisa che si tratti soltanto di un arrivederci“.

Primi passi verso la programmazione della nuova stagione, quindi, per l’Unione Calcio, che ha ufficialmente chiuso l’annata calcistica all’ottavo posto in graduatoria (31 punti), cammino impreziosito da una semifinale di Coppa Italia.

