De Toma: “Amministrazione e consiglieri contribuiscano a campagna per Donato Ventura”

Alberto De Toma, consigliere regionale dei giovani eletto nella circoscrizione Bisceglie-Trani-Andria ed esponente del movimento giovanile Bisceglie Illuminata, ha nuovamente sottoposto all’attenzione del sindaco Angarano, con una lettera raccomandata, il caso di Donato Ventura, biscegliese affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne, che vive una situazione di disagio sociale causato dalla mancanza di un mezzo idoneo che possa trasportarlo.

Nelle scorse settimane è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per permettere a Donato di acquistare questo mezzo per lui fondamentale per vivere serenamente la propria quotidianità. De Toma sollecita quindi l’amministrazione ad un contributo diretto per l’acquisto del mezzo idoneo al trasporto di Donato Ventura, chiedendo anche all’intero consiglio comunale di devolvere il proprio gettone di presenza per aiutare il giovane biscegliese.

Ricordiamo che l’Iban a cui poter donare è: IT 28X0311141369 0000 00000612. Intestato a: Giuseppe Ventura.