Al via solennità del Sacro Cuore di Gesù, ecco il PROGRAMMA

Come da tradizione, il mese di giugno è dedicato ad un momento di comunità, in occasione della Solennità del Sacro Cuore di Gesù. Quest’anno, nella piena osservanza delle norme vigenti, si terrà in Concattedrale, ogni giorno da domani, 13 giugno, il Santo Rosario alle ore 17.45, seguito, alle ore 18.30, dalla Santa Messa.

A partire da domenica 14 giugno, sarà inoltre possibile partecipare alle Messe della domenica soltanto negli appuntamenti delle ore 9.00, 19.00 e 20.15.

Le Sante Messe per il Triduo Solenne, invece, sono previste alle ore 18.30, con don Pietro d’Alba, e alle 19.45, con don Giuseppe Abbascià. Giovedì 18 giugno, avverrà, durante la celebrazione eucaristica delle 19.45, il rito di vestizione e professione di fede dei nuovi confratelli; a seguire, l’Adorazione Eucaristica fino alle 21.30.

Nella giornata di venerdì 19 giugno, la Concattedrale resterà aperta dalle 9.00 alle 12.30. Alle ore 18.30 avrà luogo la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Abbascià, che sarà trasmessa in diretta TV sui su Teleregione e sui social. Sarà seguita dalla celebrazione eucaristica delle ore 20.00, presieduta da don Gaetano Corvasce.

Le Adorazioni Eucaristiche di domenica 21 e 28 giugno saranno rispettivamente dedicate alla consacrazione degli ammalati e della comunità parrocchiale al Sacro Cuore di Gesù.

Da giovedì 18 a sabato 20 giugno sarà, inoltre, possibile donare beni di prima necessità e a lunga conservazione alla Caritas parrocchiale.