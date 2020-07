Al via il Progetto “Spiagge Sicure” curato da Baywatch. Quattro spiagge coinvolte / DETTAGLI

Parte quest’oggi, sabato 4 luglio, il Progetto “Spiagge Sicure” ideato e curato dall’associazione Baywatch di Bisceglie presieduta da Mimmo Rubini.

Quattro le spiagge libere e non attrezzate coinvolte dall’attività di controllo e salvaguardia delle bagnine e dei bagnini della realtà associativa biscegliese: la spiaggia del Macello, (comunemente definita “prima spiaggia”), la spiaggia del Pretore (“seconda spiaggia”), la spiaggia “la Salata” e la spiaggia “Salsello”. Il servizio sarà garantito dalle 07:30 alle 19:30.

Per l’avvio del progetto, per il quale l’associazione ideatrice ha previsto un iniziale importo di circa 226mila euro, il Comune di Bisceglie, come si legge nella delibera n. 141 del 1° luglio, che “non dispone delle necessarie risorse finanziarie per garantire la realizzazione dello stesso così come presentato dalla Asd Associazione Sportiva Dilettantistica “Baywatch di Bisceglie”, ha erogato un contributo di 15mila euro.

Intanto da giovedì 2 luglio sono presenti dinanzi alle spiagge cittadine i cartelli recanti le raccomandazioni per i bagnanti da rispettare per fronteggiare il contagio da Covid-19.