Al via il 7 giugno la stagione estiva 2020 dell’agriturismo “Brezza tra gli ulivi”

PUBBLIREDAZIONALE – “Domenica 7 giugno vi delizieremo con un menu composto da prodotti tipici del nostro territorio, in una giornata soleggiata e accompagnati dai profumi del mare e della nostra terra. I nostri ampi spazi vi permetteranno inoltre di vivere con più tranquillità il rispetto dei distanziamenti sociali”, questo il messaggio che i responsabili dell’agriturismo e masseria didattica “Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie hanno rivolto a quanti intendano trascorrere una giornata di relax ed eccellenza culinaria e in vista della riapertura ufficiale della struttura.

Domenica prossima, infatti, “Brezza tra gli ulivi”, in via Matteo Renato Imbriani n. 441 a Bisceglie, riaprirà al pubblico nel pieno rispetto delle norme vigenti, un punto, quest’ultimo, che non ha preoccupato lo staff della struttura già impegnata nelle scorse stagioni a garantire i giusti spazi ai presenti, la dovuta tranquillità e l’igiene massima dei luoghi.

“La nostra struttura consente di vivere in pieno relax e nel rispetto dei distanziamenti sociali la propria giornata”, spiegano i responsabili, “Inoltre spazi igienicamente sani, cuffie per piscina, controllo delle esigenze del cliente sono da sempre nostre premure”. Gli ampi spazi di “Brezza”, infatti, già creano un distanziamento naturale tra le persone e gli accorgimenti igienico-sanitari da sempre rispettati garantiscono il pieno rispetto delle regole contingenti.

Per informazioni e prenotazioni: 3451719400 o visita la pagina Facebok.