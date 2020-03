Al via il 2 marzo nuova raccolta differenziata a Bisceglie

Nonostante le problematiche relative alla consegna dei prodotti, provenienti dal nord, lunedì 2 marzo parte il nuovo servizio di raccolta porta a porta in tutta la città di Bisceglie.

“L’emergenza sanitaria in corso nella regione Lombardia (sede dov’è ubicato lo stabilimento di produzione dei sacchi in questione)”, si legge nella pec notificata nelle scorse ore all’azienda biscegliese dall’amministratore della società che commercializza le buste, “la produzione è in forte rallentamento poiché costretti a lavorare a regime ridotto».

I cittadini dovranno utilizzare solo i mastelli per carta e cartone (mastello blu), organico (mastello marrone) e vetro (mastello verde). L’ìndifferenziato dovrà essere conferito in busta grigia, mentre plastica e metalli in busta gialla. Chi è riuscito a ritirare le buste potrà utilizzarle così come previsto dal calendario della propria zona di residenza.

Coloro i quali non fossero riusciti ad ottenere le buste, per circa una settimana potranno utilizzare i 5 mastelli in loro possesso (fino a nuovo avviso che renderà note la disponibilità delle buste e le modalità di ritiro). Coloro che hanno “rottamato” i due mastelli in eccedenza e non siano riusciti ad entrare in possesso delle buste, dovranno utilizzare normali sacchetti, sino al tempo necessario per far arrivare a Bisceglie le nuove buste.

Restano confermati i nuovi calendari e le nuove modalità di raccolta già comunicate attraverso le lettere inviate a tutti gli utenti, durante gli incontri di quartiere e sempre consultabili sulle App “Municipium” ed “Eco 2.0” oltre che sul sito internet del Comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it) e della società che gestisce il servizio di igiene (www.energetikambiente.it)