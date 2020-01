Al via workshop di Agromnia sugli strumenti Ismea

La società cooperativa Agromnia ha organizzato una serie di workshop volti a informare gli imprenditori agricoli sugli strumenti messi a disposizione da Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. InfoFinanzaRurale è infatti il format proposto da Agromnia, pensato appositamente per informare e formare quanti siano motivati e abbiano una forte propensione all’innovazione e alla sostenibilità economico-aziendale. Un format che affianca lezioni frontali a momenti di approfondimento su casi aziendali. Il primo appuntamento è previsto il 15 Gennaio 2020.

Il workshop si articola in una sessione frontale con esperti di finanza agevolata del gruppo Agromnia, con aggiornamenti sul quadro normativo dei bandi Ismea e sugli aspetti procedurali, e in un secondo momento dedicato al confronto e alla raccolta dei fabbisogni aziendali. Trattandosi di un evento tecnico, al fine di garantire l’efficacia operativa dell’evento, si raccomanda di inoltrare la richiesta di iscrizione. Per maggiori informazioni inviare una mail all’indirizzo m.ventura@agromnia.it o contattare la segreteria organizzativa al seguente numero di cellulare: 389 8347135.