Al via Carrello Solidale contro l’emergenza da Covid-19

Il perdurare dell’emergenza sanitaria sta cominciando a creare le prime problematiche alla popolazione italiana per quel che concerne la disponibilità economica delle fasce più deboli. Ecco quindi nascere nella provincia di Barletta Andria Trani un progetto solidale, dai meccanismi consolidati, volto ad aiutare i più bisognosi.

Grazie alla collaborazione dell’Associazione Orizzonti con il Gruppo Megamark nasce il Carrello Solidale, una spesa che i cittadini possono lasciare nel carrello per i più bisognosi. Il progetto sarà attivo in tutti i supermercati Dok, A&O e Famila dei Comuni della Bat: Andria, Barletta, Bisceglie, Trani e quelli baresi di Corato e Ruvo di Puglia.

Per una equa distribuzione dei prodotti sarà la stessa Associazione Orizzonti a collegare la realtà del bisogno con le istituzioni benefiche del terzo settore in maniera selettiva, tracciabile, nel rispetto assoluto della trasparenza.

“Questo lo dobbiamo alle nostre famiglie e a chiunque sia in difficoltà”, spiega il Dott. Angelo Guarriello, presidente dell’Associazione Orizzonti. “La nuova situazione storica straordinaria impone che ogni giorno non si fermi quella ricerca di equilibrio tra il diritto universale alla salute e quello al cibo: non si interrompa mai la catena della solidarietà“.