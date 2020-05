Al social-show dei biscegliesi Veronica Sinigaglia e Andrea Zecchillo ospite Erica Mou / FOTO

Si chiama “ZekSINGinigagliaSHOW” ed è nato lo scorso 22 Marzo, nel clou dell’emergenza sanitaria nazionale. Si tratta dello show radiofonico-musicale-artistica che il duo Veronica Sinigaglia (insegnate di scuola dell’infanzia, soprano e già speaker radiofonica) e Andrea Zecchillo (insegnate di clarinetto), uniti anche nella vita, hanno deciso di regalare agli internauti per reagire e divertirsi.

“L’unico strumento a nostra disposizione è la musica e quindi abbiamo deciso di metterla al servizio degli altri”, spiega Veronica, “Nasce su queste fondamenta, uno Show che vede la musica live protagonista a cui si aggiungono gag matrimoniali, devo dire davvero spontanee e naturali (visto il rapporto giocoso che contraddistingue il nostro essere) e ospitate di musicisti a cui chiediamo come stanno vivendo il momento e che condividono con noi la loro arte rigorosamente live”.

“Un gioco che è cresciuto grazie all’affetto della gente che ci sta seguendo sia su Facebook sul mio profilo, Veronica Sinigaglia, sia su Instagram, con due puntate alla settimana, il giovedì e la domenica dalle ore 18:30”, sottolinea Veronica, “Domenica 3 maggio siamo orgogliosi di avere una grande ospite musicale: ci abbiamo sperato tanto e ci ha dato l’ok per suonare con noi, parliamo di Erica Mou, la grande cantautrice biscegliese. Appuntamento alle 18:30“.

Nel programma in diretta Facebook spazio anche al momento “Tu me lo chiedi, io te lo canto”, in cui ciascuno può richiedere un brano che, Veronica con la sua voce e Andrea col suo clarinetto, interpreteranno per gli spettatori.

We cannot display this gallery