Al Castello di Bisceglie workshop per il contrasto allo spreco alimentare

Si svolgerà domani, 17 gennaio, dalle 10 alle 15 nel Castello di Bisceglie, il workshop “Progettare la riduzione dello spreco alimentare”.

L’iniziativa fa parte della serie di eventi riguardanti il contrasto allo spreco alimentare promossi da Regione Puglia e Arti, in collaborazione con Legacoop Puglia e Politecnico di Bari nell’ambito del progetto “InnoNets – Innovative Networks for the Agrifood Sector”, finanziato dal Programma Europeo di Cooperazione territoriale Interreg V-A Grecia-Italia, che da giugno a settembre hanno attraversato il territorio regionale facilitando il networking e lo scambio di idee tra soggetti pubblici e privati, organismi di ricerca, imprese e cittadini.

L’ingresso è libero e gratuito.

