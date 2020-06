“Aiutatemi a uscire di casa per visite mediche e per vedere gli amici”, l’appello di Donato

“Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, mi presento: mi chiamo Donato Ventura, ho 33 anni, vivo a Bisceglie in un paese della bellissima Puglia. Ho la Distrofia Muscolare di Duchenne, una malattia genetica progressiva, e vivo da sempre in carrozzina, faccio uso di un ventilatore polmonare 24 ore su 24. Nella mia vita ho incontrato tante difficoltà ma ogni giorno combatto per raggiungere i miei obiettivi, piccoli o grandi che siano“, è potente e immediato l’incipit del messaggio che il 33enne biscegliese Donato affida al personale profilo di Facebook.

“L’auto a furgone che ho da 14 anni non e più idonea perché la mia patologia e progredita per questo sono costretto a cambiarla, non ha il tetto rialzato e non si possono fare vari adattamenti e modifiche per le mie problematiche”, scrive Donato, “ho una carrozzina con poggia testa e schienale più comodi, con comandi speciali adatta alle mie esigenze, le pedane sono manuali ed è scomodo salire. Mio padre è disoccupato e non posso permettermi di acquistare un’altra auto“.

“Aiutatemi economicamente a realizzare il desiderio di poter uscire di casa con un’auto idonea alle mie necessità, con tetto rialzato, pedana elettrica e vari adattamenti. Per fare le mie importantissime visite mediche, uscire con gli amici, visitare luoghi nuovi e infine fare delle passeggiate al mare“, conclude con il cuore in mano il giovane biscegliese, “Per fare tutto questo ho bisogno di un tuo sostegno, da solo non posso realizzare questo obiettivo. Grazie di cuore alle persone generose che mi aiuteranno…! Donato“

Per quanti volessero contribuire alla realizzazione del sogno di Donato, questo è l’iban sul quale versare la propria donazione: IT28X0311141369000000000612

Possibile anche effettuare una donazione con Facebook Pay in questo gruppo.