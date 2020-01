Aido Bisceglie, crescita costante anche nel 2019

Costanza nei numeri e nel lavoro annuale con un bel segno positivo che diventa il comune denominatore di una storia all’insegna della donazione da parte della sezione Aido Bisceglie.

I numeri danno ragione al lavoro svolto dal gruppo cittadino presieduto da Giulia Di Luzio. Aido Bisceglie porta a 1431 il numero dei suoi iscritti con un corposo +82 rispetto al 2019 (1349). Dati che consentono alla sezione biscegliese di confermarsi al secondo posto nella provincia Bat, alle spalle di Barletta (1898), davanti alla città di Andria (792).

Un gruppo attivo sul territorio che oltre alla presidentessa Di Luzio, può contare sull’apporto di Pasquale De Savino, vice presidente vicario ed anche presidente Aido Bat. Organigramma che vede inoltre la preziosa presenza del vice presidente Grazia Parisi, della segretaria Elisabetta De Mango, della tesoriera Rossella Ricchitelli e dei consiglieri: Antonia Di Pierro, Elena Ventura, Marisa Monopoli Storelli e Sipontina Sciortino.

“Nel 2019 il gruppo Aido di Bisceglie si è impegnato notevolmente per cercare di diffondere la cultura della donazione”, esordisce Elisabetta De Mango, “sensibilizzando i cittadini in maniera corretta. L’informazione è partita innanzitutto dalle scuole (medie inferiori e superiori) per formare l’educazione dei giovani alla solidarietà e alla donazione. Non abbiamo fornito solo nozioni, ma coinvolto gli studenti con storie vere di chi, come è capitato a tre membri del direttivo, ha provato sulla propria pelle il significato della donazione di un organo e di una seconda possibilità di vita”. Tante le attività svolte dalla sezione Aido cittadina nel 2019, appuntamenti importanti come: la giornata nazionale donazione e trapianto. La presenza di uno stand informativo in piazza San Francesco in occasione della festa della mamma, o quello a Conca dei Monaci in occasione dell’evento “Io corro con te”. La partecipazione al Campus Salute di Canosa e quello al waterfront in estate con Avis Bisceglie rappresentano un segno di costanza, senza dimenticare l’organizzazione del torneo di burraco pro Aido al Circolo Unione di Bisceglie. “Tanti gli eventi”, continua la De Mango, “ma il fiore all’occhiello è stato sicuramente l’evento: “Stasera si ride…mettici la firma!” svoltosi il 27 luglio al Casale di Pacciano. Una serata impegnativa dal punto di vista organizzativo, ma che ha riscosso un notevole successo di pubblico. Come suggeriva il nome dell’evento, la serata ha garantito risate e spensieratezza, grazie alla partecipazione del musicomico barese Antonello Vannucci, offrendo ai presenti la possibilità di conoscere l’importanza del dono e diventare donatori consapevoli. È fondamentale far riflettere la gente su quanto sia inutile arroccarsi in sterili egoismi e infondate superstizioni: l’attività trapiantologica è regolata da normative rigorose che non consentono speculazioni”, spiega la segretaria Aido Bisceglie, “abusi e commerci illegali di organi. Donare è un atto d’amore incondizionato, un forte senso di civiltà spinto dalla motivazione più nobile che un essere umano possa avere: il desiderio di aiutare il prossimo, chiunque esso sia e senza alcun tornaconto. Continueremo ad impegnarci per accorciare quelle lunghe liste di chi è in attesa di un organo salvavita”.