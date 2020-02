Aido Bisceglie, convocata assemblea elettiva per il quadriennio 2020/2024

Mercoledì 19 febbraio, nella sede del gruppo donatori sangue Fratres di Bisceglie si svolgerà l’assemblea elettiva del gruppo Aido locale per il quadriennio 2020/2024.

All’evento, aperto a tutti gli iscritti, saranno illustrate tutte le attività svolte dal consiglio direttivo nell’anno 2019 e quelle programmate per il 2020 con i rispettivi bilanci e consuntivi. Negli ultimi anni, la sezione provinciale dell’Aido, presieduta da Pasqual De Savino, ha riscontrato grandi risultati in termini di donazioni organi per via dell’impegno profuso dai tanti volontari. Nonostante i bilanci positivi, l’associazione continuerà a guardare avanti e in sede di riunione getterà le basi per un’organizzazione ben strutturata che coinvolgerà Comune, Provincia e Regione.