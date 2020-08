Agro biscegliese, statuine devozionali divelte in via Stradelle / FOTO

Una segnalazione forte e amareggiata quella inviataci da un lettore di Bisceglie24, Pino Porcelli, che ha fotografato un atto vandalico, impietoso, deprecabile in aperta campagna.

Nel corso di una biciclettata per l’agro il nostro concittadino ha notato, ai piedi di un’edicola votiva del 1941, in via Stradelle, zona dell’agro che collega Bisceglie alla vicina città di Corato, due statuine, una della Madonna e una di Padre Pio, completamente staccate dal loro basamento in pietra, posto accanto all’edicola, e spaccate in due e forse più pezzi.

“Ho pensato anche a un incidente”, ci ha spiegato Porcelli, “ma non ho visto segni di frenate nei dintorni, segno che l’atto è stato commesso volutamente. Qualche centinaio di metri più avanti vi è un’altra statua di Padre Pio distrutta”.

“Si può anche non avere fede, ma il rispetto dovrebbe valere sempre”, ha concluso il nostro lettore.