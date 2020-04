“Aggrediti perché italiani”, racconto della biscegliese a Buenos Aires Simona Acquaviva a “Le Iene”

“Ci contageranno tutti”, hanno inveito i vicini di casa dei tre studenti

Disavventura con sfumature di stampo simil-razzista in Argentina per tre ragazzi italiani, tra cui la ventenne studentessa biscegliese, Simona Acquaviva, che si sono visti inondati dalla foga di giornalisti argentini e di vicini di casa ‘terrorizzati’ dall’italianità dei tre malcapitati protagonisti della vicenda. Simona, Caterina e Giovanni, a Buenos Aires per il progetto Erasmus, si sono ritrovati giornalisti e cameramen dinanzi al portone del palazzo in cui risiedono dopo aver lasciato una casa in scadenza d’affitto all’11 aprile e nella quale vi erano numerosi problemi tra cui porte e finestre rotte e soprattutto scarafaggi.

I vicini di casa del nuovo appartamento hanno reagito malamente all’arrivo di inquilini italiani. “La polizia è venuta nel nuovo appartamento per un controllo e hanno visto che eravamo pienamente in regola”.

L’arrivo di italiani mobilita, però, giornalisti argentini che si assiepano veementi sotto casa: “Sono rimasti appostati sotto casa tutto il giorno. La giornalista ci prendeva in giro. Continuavano a ripetere che siamo italiani, ci siamo sentiti attaccati per la nostra nazionalità”, commenta Simona. Da evidenziare che i tre sono partiti per l’Argentina prima del 20 febbraio, quando era ancora possibile spostarsi e partecipare a programmi Erasmus.

