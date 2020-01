Aggiudicati appalti per lavori scuole De Amicis e Via Fani: interventi da oltre un milione di euro

Sono stati aggiudicati gli appalti per i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio finalizzati alla sicurezza e al miglioramento della qualità degli ambienti degli istituti scolastici in via Martiri di via Fani ed “Edmondo De Amicis”. Il valore complessivo degli interventi si attesta sulla cifra di circa un milione e 200mila euro.

Per quel che concerne la “De Amicis”, edificio risalente ai primi del Novecento, il progetto prevede la realizzazione della copertura impermeabile con il rifacimento pluviali. L’edificio sarà interessato da interventi di recupero e riqualificazione delle parti degradate sui prospetti esterni del fabbricato. Sono previsti inoltre interventi di adeguamento tecnico funzionale delle dotazioni impiantistiche (illuminazione, luci di emergenza, citofonia, linea dati, etc.). Si provvederà, infine, alla sostituzione dell’impianto di pressurizzazione antincendio secondo le indicazioni previste dalle normative vigenti.

Al plesso scolastico di via Martiri di Via Fani saranno realizzati la copertura impermeabile ed interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, volti alla realizzazione di un organico intervento di coibentazione su tutti i fronti perimetrali dell’immobile. Saranno inoltre sostituiti tutti gli infissi esterni con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio mediante l’installazione di nuovi infissi ad alto livello di rendimento.

In arrivo anche dei fondi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) per indagini e verifiche dei solai e dei controsoffitti in diverse scuole cittadine in seguito alle candidature inviate dal Comune di Bisceglie. I fondi ottenuti ammontano a 91mila euro e riguardano le scuole secondarie di primo grado “Riccardo Monterisi” e “Battisti Ferraris” (comprendenti i due plessi in via Pozzo Marrone, auditorium e palestre, nonché il plesso “Cosmai” in via carrara Reddito), l’edificio scolastico “Don Uva” del IV Circolo Didattico, i plessi “San Giovanni Bosco”, “Carrara Gioia” e “Angela di Bari” afferenti al III Circolo Didattico, le scuole di via Martiri di via Fani e “Don Tonino Bello” facenti capo al II Circolo Didattico e la scuola “De Amicis” del I Circolo Didattico, nella parte della palestra.

“Continua il forte impegno dell’Amministrazione Comunale per migliorare la sicurezza e la vivibilità dei nostri edifici scolastici”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Le scuole sono una nostra priorità perché sono innanzitutto il luogo nel quale i nostri figli trascorrono gran parte del loro tempo e, in senso più ampio, rappresentano il futuro della nostra società”.