Aggiornamento Coronavirus: otto nuovi casi nella provincia Bat

Otto i nuovi casi di positività a Coronavirus nella provincia Bat (per un totale di 16 casi). Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi, venerdì 13 marzo, con aggiornamento alle ore 20.00, sono stati effettuati 180 test in tutta la regione per l’infezione da nuovo Coronavirus.

Di questi 130 sono risultati negativi e 50 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 12 in Provincia di Bari, 8 in Provincia Bat, 4 in Provincia di Brindisi, 18 in Provincia di Foggia, 6 in Provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Con questo aggiornamento salgono a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.