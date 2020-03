Aggiornamento Coronavirus: 8 nuovi casi nella Bat, il totale provinciale è di 111

Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo, c’è da registrare un aumento, secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, di 8 nuovi casi di positività a Covid-19 nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Il totale di persone che ha contratto il virus nel nostro territorio provinciale sale quindi a 111.

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, diretto da Vito Montanaro, informa che oggi, martedì 31marzo, in Puglia, sono stati effettuati 956 test e sono risultati positivi 91 casi, così suddivisi: 22 nella Provincia di Bari, 8 nella Provincia Bat, 0 nella Provincia di Brindisi, 52 nella Provincia di Foggia, 10 nella Provincia di Lecce, 5 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 19 decessi: 9 in provincia di Foggia (77, 66, 89, 74, 69, 93, 84, 69, 63 anni), 4 in provincia di Bari (90, 87, 67, 78 anni) , 3 in provincia di Lecce (97, 93, 86 anni), 2 in provincia di Brindisi (83 e 87 anni) e 1 in provincia di Taranto (40 anni) . Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 14073 test.

Dettaglio Regione Puglia: sono 1654 gli attualmente positivi, di cui 609 ricoverati con sintomi, 105 in terapia intensiva, 940 in isolamento domiciliare. Il totale dei guariti è 39, quello dei decessi 110. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1803 così divisi: