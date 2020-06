Agenzia Ice e Arpal Puglia pubblicano bandi per un totale di 168 posti di lavoro / DETTAGLI

Un bando di concorso per 50 posti a tempo determinato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dall’Agenzia ICE. I posti messi a bando sono ripartiti in due distinte selezioni: 30 unità saranno da assegnare alle attività di servizio alle imprese sulle tecnologie digitali, in grado di sviluppare e fornire alle imprese nuovi servizi per l’internazionalizzazione basati su tecnologie quali e-commerce, fiere virtuali, B2B in rete, data analytics e tutela del brand su tecnologie blockchain; le altre 20 unità saranno da assegnare alle attività di marketing, promozionali, servizio e consulenza alle imprese, con profili nuovi di cultura aziendale, conoscenza del web e delle lingue estere dei nuovi mercati, oltre all’inglese. Qui tutti i dettagli.

Anche l’Arpal Puglia, Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, ha avviato la selezione di personale per ricoprire ruoli strategici. Sono partite le prime due selezioni pubbliche per la ricerca di “88 specialisti in mercato e servizi per il lavoro” e “40 istruttori per il mercato del lavoro”. Entrambe le figure professionali saranno a tempo determinato. Clicca qui per informazioni.