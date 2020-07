Adrionet, una rete di associazione per il salvataggio delle tartarughe marine

Il Centro Recupero Tartarughe Marine del WWF di Molfetta, da anni operante anche nella città di Bisceglie, farà parte della nuova “Rete Adriatico-Ionica di coordinamento tra i Centri di Recupero Tartarughe Marine”, meglio conosciuta come Adrionet CRTM.

Una “Rete” che non rappresenterà una minaccia ma una vera e propria speranza per tutte le tartarughe marine che giungono nel Mare Adriatico e nello Ionio per nutrirsi e per deporre le uova.

L’idea di creare una rete tra le varie realtà che si occupano della tutela della tartarughe marine nei nostri mari erano nata lo scorso dicembre a Città Sant’Angelo (Pe) in un convegno nazionale nel quale era emersa la necessità di collaborare per ottimizzare i risultati. La formula scelta è quella del protocollo di intesa, firmato da sei Centri di Recupero Tartarughe Marine che operano nei mari Adriatico e Ionio: “Luigi Cagnolaro” Pescara; Museo di Storia Naturale del Salento Calimera; Rimini/Riccione; Oasi WWF Policoro; Area Marina Protetta di Torre Guaceto; WWF Molfetta.

Oltre ai veri e propri Centri di Recupero la rete ospiterà anche professionisti del settore che saranno coinvolti sul piano scientifico e/o operativo, nelle tematiche connesse al recupero delle tartarughe. Attualmente queste figure rappresentano la Societas Herpetologica Italica, il CNR-IRBIM di Ancona, l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e le università di Bari, Pisa e Foggia.

Tanti ed ambiziosi gli obiettivi di questa nuova realtà: coordinamento e standardizzazione delle modalità e dei protocolli di intervento; condivisione delle esperienze gestionali; regole comuni nella raccolta dei dati con la finalità anche di realizzare studi a più ampio raggio e di maggiore rilievo scientifico; accrescimento della capacità di influenza nei confronti dei decision makers e, analogamente, realizzazione di campagne di informazione rivolte ai cittadini per favorire programmi e iniziative finalizzati alla salvaguardia delle tartarughe e più in generale della biodiversità e delle buone condizioni dei mari Adriatico e Ionio in tutte le loro componenti.

A gestire la rete un Comitato tecnico composto da un rappresentante per ciascun aderente, vi saranno anche un segretariato e un coordinatore-portavoce. Tutti gli incarichi avranno durata annuale e saranno svolti a rotazione dagli aderenti.

Se in passato, quindi, ogni centro operava come realtà a se stante o al massimo collaborava con i centri più vicini, ora la Rete consentirà di ottimizzare i risultati attraverso uno scambio sinergico di informazioni, di buone pratiche e collaborazione concreta in mare e all’interno dei centri. Una svolta epocale: non più competizione ma condivisione nella consapevolezza che insieme si riuscirà a ottenere migliori risultati nell’interesse delle tartarughe e del mare.