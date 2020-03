Acquista dal negozio sotto casa, la sosta è gratis: al via campagna di Confcommercio / VIDEO

Al via la nuova campagna promossa dalla Confcommercio di Bisceglie per stimolare il commercio di vicinato. I consumatori biscegliesi potranno da oggi acquistare in tutti i negozi aderenti all’iniziativa (riconoscibili dal logo esposto in vetrina) e ricevere dal loro negoziante di fiducia una card ricaricabile con cui pagare la sosta nel centro urbano. Facendo spesa nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa, infatti, i clienti riceveranno una tessera che potrà poi essere comodamente e facilmente utilizzata direttamente al parcometro più vicino. Una carta valida esclusivamente all’interno di un circuito di negozi selezionati in questa prima fase di avvio, che potranno così omaggiare i propri clienti più affezionati della sosta in centro. Il lancio dell’iniziativa è accompagnato da un video promozionale che illustra le buone ragioni per acquistare nei negozi sotto casa.

“Confcommercio Bisceglie si fa carico interamente dell’organizzazione dell’iniziativa e della realizzazione delle carte, per non gravare neanche di un centesimo sui commercianti che decidono di aderire all’iniziativa”, afferma Leo Carriera, Direttore Confcomercio Bari-Bat. “L’obiettivo della nostra associazione è quello di invogliare i cittadini a spendere nei negozi della loro città e pensiamo che questa iniziativa, unica in Italia per come è stata articolata, possa essere un importante segnale di concretezza e di vicinanza tanto ai commercianti, che non dovranno sostenere alcuna spesa, quanto ai consumatori, che saranno agevolati e facilitati nel parcheggio”.

L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale, è stata realizzata con il sostegno di A.J. Mobilità, che si è occupata della parte tecnica e operativa. “Al cittadino non basterà far altro che recarsi presso il parcometro più vicino, premere l’apposito pulsante giallo e seguire le istruzioni che compariranno sul display. Grazie al software sviluppato in collaborazione con Flowbird Italia, basteranno pochi secondi per utilizzare la carta in proprio possesso, controllare il saldo disponibile e pagare così la propria sosta”, spiega Mauro Uva, responsabile del servizio.

Le attività commerciali attualmente aderenti all’iniziativa (ma il circuito è destinato ad espandersi in futuro) sono: Ottica Di Pilato, Sede 32, La Fiorente, Prima Visione, Pellicceria Papagni, Sorelle, Pink Pool Acquaviva, Galantino Atelier, Rubini, Hotel Salsello, Carpe Diem, Bon Ton, Copa Pan, Gioielleria Iannelli, Pedone Ferramenta, Abbraccio alla Vita, Contrabar, FontanaGi e Gioielleria Galantino. La card per il parcheggio potrà essere rilasciata e ricaricata in tutte le attività commerciali del circuito.