Acquedotto Pugliese, ciclo di sanificazione delle reti fognarie della città di Bisceglie

“Acquedotto Pugliese eseguirà la regolare attività di sanificazione delle reti fognarie sulla città di Bisceglie. Un’attività fondamentale che non si arresta, nonostante il momento di emergenza contingente”, parte così il comunicato redatto da Aqp in merito ai lavori in città.

“Il ciclo di sanificazione, derattizzazione e disinfezione partirà l’11 maggio e si concluderà l’11 giugno“, scrivono da Aqp, “Acquedotto Pugliese si occupa della gestione, della manutenzione e della sanificazione delle reti fognarie. Due volte l’anno operatori specializzati, prevalentemente nelle ore notturne, lavano, derattizzano, disinfettano e disinfestano l’intera rete servita, ispezionando tutti i pozzetti di accesso“.

“Spesso i pozzetti sono posizionati sulla carreggiata, o comunque sul manto stradale. Si richiede, quindi, la massima attenzione e rigoroso rispetto della segnaletica verticale posizionata nei giorni immediatamente precedenti alle attività, per consentire la effettiva ispezione della rete. Il cronoprogramma delle attività”, concludono, “potrà subire variazioni legate alle condizioni climatiche o a particolari esigenze condivise con l’Amministrazione Comunale”.