Acquedotto Pugliese attiva servizi telefonici e on line per le esigenze degli utenti

Sullo sportello on line www.aqpfacile.ithttp://www.aqpfacile.it sarà possibile, come comunicato da Acquedotto Pugliese, segnalare guasti o richiedere informazioni evitando così code ai desk di Aqp dislocati per la regione.

Sarà possibile anche contattare il Numero Verde gratuito 800.085.853. Per segnalare un guasto è invece attivo il Numero Verde 800.735.735.

Tutto ciò perché, come scrivono da Aqp “fino a prossima comunicazione, gli uffici commerciali resteranno chiusi” a causa dell’emergenza sanitaria nazionale.