Acconciatori Biscegliesi annunciano manifestazione, disappunto per decisioni politiche

“Una manifestazione per dimostrare il proprio disappunto nei confronti delle decisioni politiche che impediscono la ripresa con le dovute garanzie del nostro lavoro”. Questa la scelta fatta dall’associazione Acconciatori Biscegliesi.

La manifestazione si terrà mercoledi 6 maggio dalle ore 11 alle ore 12.30 in piazza Vittorio Emanuele II in prossimità del monumento dedicato a Giuseppe Di Vittorio. “Durante la manifestazione, fa sapere Pino Catino, non sono previsti discorsi da parte dei rappresentanti di categoria”.