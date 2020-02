“Abbraccio alla Vita” ospita il naturoigienista Armido Chiomento

Una pratica economica, totalmente naturale e pensata per donare il benessere fisico e mentale: si tratta del naturoigienismo, una particolare declinazione della filosofia naturista. A parlarne a Bisceglie, ospite della libreria Abbraccio alla vita, sarà uno specialista del settore, Armido Chiomento, che presenterà il suo libro “La salute alla portata di tutti“. La conferenza si svolgerà oggi, giovedì 6 febbraio, a partire dalle ore 19.

Vero e proprio decano del naturoigienismo, Armido Chiomento ha alle sue spalle una lunghissima attività di formazione alla disciplina che è iniziata negli anni ’70. Da allora le sue conferenze e la sua attività di scrittore di libri sull’argomento hanno incentivato molte persone ad avvicinarsi a questa filosofia che coniuga il benessere psicofisico al rispetto per l’ambiente naturale.

La conferenza verterà in particolare sull’alimentazione: lo scrittore proporrà infatti agli interessati, e specialmente ai genitori, come educare correttamente i propri figli a un’alimentazione sana atta allo sviluppo di un sistema immunitario più resistente. Armido Chiomento «ci accompagnerà», si legge nella nota stampa di Abbraccio alla Vita, « nello scoprire gli alimenti e come utilizzarli al meglio per stare in salute, ma soprattutto tutti i rimedi naturali che abbiamo a disposizione: aria, sole, acqua e terra. Ci insegnerà l’uso dell’acqua fredda e calda, delle terre, delle argille e dei fanghi che per anni e anni sono stati parte integrante della storia dell’uomo in tutti i continenti prima del dominio assoluto del farmaco con i suoi benefici ma anche con le sue reazioni avverse».