A Pasqua e Pasquetta regolare servizio di raccolta dei rifiuti a Bisceglie

Si rafforza a Pasqua e Pasquetta l’attività di raccolta rifiuti da parte di Energetikambiente-Pianeta Ambiente. L’azienda che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, prosegue anche nei due giorni di festa per consentire lo smaltimento di rifiuti domestici prodotti proprio in occasione della duplice ricorrenza.

Restano, invece, chiusi in entrambe le giornate sia il Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe che quello di Carrara Salsello, così come resterà chiuso l’infopoint di via Stoccolma.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta resterà chiuso anche il punto di distribuzione dei mastelli per il vetro, a disposizione dei residenti della ex zona sperimentale di Sant’ Andrea nel Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe.