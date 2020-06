A.J. Mobilità seleziona figure per ausiliari della sosta / DETTAGLI

L’ATI A.J. Mobilità Srl – Consorzio Orienta, gestore del servizio di sosta a pagamento a Bisceglie, comunica l’intenzione di selezionare figure professionali per ausiliari della sosta in vista di futuri progetti di lavoro che possano comprendere questa competenza.

Gli interessati alla selezione, in assenza di procedimenti giudiziari in corso, potranno presentare il proprio curriculum vitae a mano all’ufficio infopoint di via G. Pasquale 3, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, o tramite posta elettronica all’indirizzo email: aj.bisceglie@gmail.com.

Il termine ultimo per la consegna dei curriculum vitae è previsto per sabato 27 giugno.