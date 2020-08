A Bisceglie torna “Note di mezza estate” con l’orchestra e coro FaMiFaRe

“Note di mezza estate” è il titolo del concerto in programma sabato 22 agosto, alle ore 21, al Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Si esibirà in questa serata musicale, “FaMiFaRe”, il gruppo formato da orchestra e coro, composto da un totale di quasi 50 elementi, diretto dal maestro Domenico De Musso, laureato in tromba al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

L’ensemble, già conosciuto nel territorio a livello cittadino e non solo, eseguirà dei brani del repertorio classico nazionale e di musica leggera, con, in particolare, un omaggio al maestro Ennio Morricone, scomparso recentemente. Ad accompagnare le note del gruppo, le ballerine della scuola di danza New Dance Academy: Monica Cassanelli, Giuliana Ruggieri, Giovanna Preziosa e Lizya Di Molfetta, con le coreografie di Yole De Feudis.

Per info e vendita biglietti, recarsi al punto vendita Wind 3 di via Imbriani, oppure contattare il numero 3458443694.